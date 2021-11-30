Глава «ЛНР» получил партбилет «Единой России», его пригласили на съезд

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник получил партийный билет российской политической партии «Единая Россия». Партбилет вручил ему депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время мероприятия в Луганске, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Сообщается, что кроме Пасечника, партбилеты получили «представители молодежи, общественности, казачества, работники учреждений образования», а также главы «администраций» городов и районов при группировке «ЛНР».



Пасечник тут же был приглашен на съезд партии.



«Он как член партии уже приглашен на съезд "Единой России", который пройдет 4 декабря в городе Москве», — заявил Водолацкий.

Сегодня, 30 ноября, сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили партийные билеты «Единой России».



В министерстве иностранных дел Украины заявили, что раздача партийных билетов «Единой России» не компенсирует жителям Донбасса последствий российской оккупации. В МИД напомнили, что Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях, а ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата, грубо нарушает украинское законодательство и нормы международного права.