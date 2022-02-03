«Это жизни украинцев»: Резников опроверг наступление на Донбассе

Украина не планирует наступлений на Донбасс и Крым, заявил на сегодняшнем брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.



По его словам, власть пытается решить ситуацию политико-дипломатическим путем.

«Украина не планирует никаких наступлений ни на Донбасс, ни в Крым. Мы говорим только о политико-дипломатических площадках решения этого вооруженного международного конфликта с РФ. Я хочу успокоить и в Москве всех: никто не планирует наступать и кого-то завоевывать. В первую очередь потому, что это жизни людей, жизни украинцев», — заявил министр.



Отвечая на вопрос о возможности переговоров на территории Турции, что ранее было предложено президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, Резников сказал, что Украина готова к проведению переговорного процесса в любом месте.



«Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, в любом месте, где есть незаангажированность, независимость — это самое главное, от одной из сторон, а именно от РФ», — подчеркнул министр.

Резников заявил, что потребности в мобилизации населения в данный момент в Украине не существует.

Министр Резников заявил, что готов встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу на международных переговорах с участием партнеров.