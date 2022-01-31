Потребности в мобилизации сейчас нет, заявил Резников

Потребности в мобилизации населения в данный момент в Украине не существует. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью изданию «Левый берег».



По его словам, потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы российского вторжения, сейчас нет.



«Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет», — полагает Резников.



Он напомнил, что на данном этапе будут формироваться Силы территориальной обороны.



«Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первое обучение мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад», — подытожил глава Минобороны.

Уровень укомплектованности подразделений территориальной обороны во всех регионах Украины до конца февраля составит 70% и выше. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.