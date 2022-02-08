Путин предложил Порошенко убежище в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что обещал пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России, если у него возникнут сложности.



«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник поздним вечером.



По словам Путина, Порошенко тогда «много иронизировал по этому вопросу». «Но сегодня хочу подтвердить свои предложения», — добавил президент РФ.



«Несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная "заявка на успех" действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — резюмировал Путин.

20 декабря 2021 года ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках производства о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.



19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по «угольному делу».