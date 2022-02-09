Сутки на Донбассе: обстрелы и атака с беспилотника

За минувшие сутки, 8 февраля, незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.
Неподалеку Песок оккупанты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
Поблизости населенного пункта Невельское они применили беспилотник, с помощью которого осуществили сброс вы стрела ВОГ-17.
Боевики вели обстрелы в направлении Светлодарска, применяя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.
Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушение режима «тишины» зафиксировано в направлении Пески-Веселое.
Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.
В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 8 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.
Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.
26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.