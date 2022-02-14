Думаю решение будет правильным: Пушилин все же высказался об обращении к Путину о признании ОРДЛО

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин считает, что Государственная дума России примет «правильное» решение во время рассмотрения проектов обращений к президенту РФ Владимиру Путину о признании отдельных районов Донбасса.



«Я думаю, что решение будет правильным. С учетом как раз внешних факторов, которые очень серьезно влияют на ситуацию. И здесь задача, чтобы принести пользу гражданам и жителям донецкой и луганской республик, но и не обострить ситуацию в целом, которая очень взрывоопасна», — сказал Пушилин в эфире РБК вечером в понедельник.



Еще 11 февраля Пушилин отказывался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» или открытые поставки оружия.

Вопрос обращения к президенту России о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы завтра, 15 января.



Профильный комитет Госдумы РФ поддержал сразу два варианта постановления об обращении — от КПРФ и «Единой России». Завтра будет принят тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов.