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Думаю решение будет правильным: Пушилин все же высказался об обращении к Путину о признании ОРДЛО

14 февраля 2022, 23:09

Думаю решение будет правильным: Пушилин все же высказался об обращении к Путину о признании ОРДЛО

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин считает, что Государственная дума России примет «правильное» решение во время рассмотрения проектов обращений к президенту РФ Владимиру Путину о признании отдельных районов Донбасса.

«Я думаю, что решение будет правильным. С учетом как раз внешних факторов, которые очень серьезно влияют на ситуацию. И здесь задача, чтобы принести пользу гражданам и жителям донецкой и луганской республик, но и не обострить ситуацию в целом, которая очень взрывоопасна», — сказал Пушилин в эфире РБК вечером в понедельник.

Еще 11 февраля Пушилин отказывался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» или открытые поставки оружия.

Вопрос обращения к президенту России о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы завтра, 15 января. 

Профильный комитет Госдумы РФ поддержал сразу два варианта постановления об обращении — от КПРФ и «Единой России». Завтра будет принят тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов.

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