Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» или открытые поставки оружия.



«По этим вопросам мы не контактируем. По поводу признания — вопрос сложный, непростой и решение принимать России с учетом геополитической ситуации», — сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке.



Вместе с тем он отметил, что оружие «не стало бы лишним с учетом того, сколько оружия поступает на территорию Украины». «С нашей стороны подготовлены списки необходимого вооружения, которое бы нам понадобилось, если такое решение будет принято», — добавил он.



«Какова вероятность принятий того или иного решения по одному или второму вопросу, я бы здесь не строил пока прогнозов. Потому что это зависит о множества факторов и от ситуации, которая меняется каждый день», — резюмировал Пушилин.

Совет Госдумы РФ на заседании 14 февраля обсудит, выносить ли на рассмотрение палаты проект КПРФ об обращении к президенту Владимиру Путину о признании «ДНР» и «ЛНР» или же направить документ в МИД для получения отзыва.



В свою очередь провластная фракция «Единой России» выступает за поставки в ОРДЛО вооружения.