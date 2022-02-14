Комитет Госдумы поддержал два проекта постановления по признанию «ДНР» и «ЛНР»

Профильный комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту Владимиру Путину признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Оба проекты направлены в Совет Думы.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания комитета.



По его словам, первый вариант постановления вносила КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второй внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров.



Собеседник агентства отметил, что второй вариант обращения также предусматривает призыв к Путину признать независимость «ДНР» и «ЛНР», но после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей, включая Минские соглашения.



«За каждое постановление в комитете проголосовали по три человека. Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы», — резюмировал источник.



Заседание Совета Госдумы начнется сегодня в 15:00 по киевскому времени (16:00 по Москве).



Источник «Ведомостей» в Госдуме не исключил вариант, что будет выбран сценарий, при котором рассмотрение документа депутатами на пленарном заседании в любом виде будет отложено на неопределенный срок.

9 января стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ подготовили проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР».



Предложение депутатов Компартии РФ не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов, заявил и.о первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.



Кремль отказался комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. При этом в Совете федерации РФ, комментируя инициативу Компартии РФ, заявили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.



Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Путиным заявил, что российский президент заверил его, что РФ не будет принимать законов, которые противоречат Минским соглашениям.