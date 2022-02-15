Ахметов будет в Мариуполе 16 февраля

Бизнесмен Ринат Ахметов в среду, 16 февраля, будет находиться в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.



«Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина».



Ряд западных СМИ ранее называли 16 февраля как возможную дату вторжения российских войск в Украину.



По данным «Украинской правды», Ахметов покинул Украину еще 30 января. Кроме того, в минувшие выходные из страны вылетели несколько десятков чартерных самолетов с бизнесменами и политиками на борту.



Президент Владимир Зеленский в понедельник раскритиковал политиков и бизнесменов, которые покинули Украину и призвал их вернуться в страну в течении 24 часов.