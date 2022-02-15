Путин хочет добиться невступления Украины в НАТО путем переговоров с Западом

Президент России Владимир Путин заявил о желании решить вопрос о невступлении Украины в НАТО в ходе переговорного процесса с Западом в ближайшее время.



«Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно», — заявил Путин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Москве.



Он подчеркнул, что Россия хочет решить этот вопрос в ближайшей перспективе.



«Мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас в ближайшее время в ходе переговорного процесса, мирными средствами. Мы из этого исходим и очень надеемся, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез», — добавил Путин.

14 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Путину продолжить переговоры с Западом по вопросам безопасности. Президент РФ согласился.



Россия считает для себя ключевыми три вопроса, которые изложила в предложениях 17 декабря: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и вывод военных сил и техники Альянса к рубежам 1997 года. По этим вопросам Россия в конце января получила отрицательный ответ от США и НАТО.