«Шансы есть всегда». Лавров предложил Путину продолжить переговоры по вопросам безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту страны Владимиру Путину продолжить переговоры с Западом по вопросам безопасности.



Во время встречи в Кремле Путин спросил у Лаврова, «все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность». «Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий логического завершения?» — уточнил президент РФ.



В Лавров ответил что «шансы есть всегда» и рассказал Путину о запланированных контактах представителями западных стран.



«Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, кончено, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать», — подчеркнул глава МИД РФ.



Также он сообщил Путину, что Москвой уже подготовлен ответ на документы, которые поступили из Брюсселя и Вашингтона. Он сформулирован на 10 страницах.

Россия считает для себя ключевыми три вопроса, которые изложила в предложениях 17 декабря: нерасширенные НАТО, не размещение ударных вооружений и вывод военных сил и техники Альянса к рубежам 1997 года. По этим вопросам Россия в конце января получила отрицательный ответ от США и НАТО.