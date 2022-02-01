Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности» по безопасности

США и НАТО в своих письменных ответах России по долгосрочным юридическим гарантиям безопасности прогнорировали основные требования России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



Путин отметил, что российская сторона анализирует полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы.



«Но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе в состояние 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО», — заявил Путин.



По его словам, игнорируя «озабоченности» России, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности.



«Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности, это только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепление чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств», — подчеркнул Путин.

26 января США и НАТО предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».