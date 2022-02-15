Нарушение Минских соглашений: В США отреагировали на обращение Госдумы о признании ОРДЛО

Принятое Госдумой РФ обращение о признании Россией независимости отдельных районов Донецкой и Луганской областей нарушает Минские соглашения. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter.



Дипломаты подчеркивают, что это является очередной «одиозной попыткой» нарушить суверенитет Украины.



«Голосование в Думе по поводу "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы — вместе с Украиной», — говорится в заявлении посольства США.

Во вторник Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Президент России Владимир Путин в связи с принятым Госдумой обращением заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом буквы Минских договоренностей.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.