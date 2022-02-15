Работа интернет-ресурсов «Приватбанка» и «Ощадбанка» восстановлена — Госспецсвязи

Украинским специалистам удалось восстановить работу интернет-ресурсов «Приватбанка» и «Ощадбанка» после кибератаки. Об этом сообщили в Госспецсвязи.



«По состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке», — говорится в сообщении.



В Госспецсвязи отметили, что мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины наблюдается начиная со второй половины дня 15 февраля.



В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов «Приватбанка» и «Ощадбанка». Также атаке подверглись сайты министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

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