В Украине зафиксировали 31,5 тысячи случаев коронавируса за сутки

За вторник, 15 февраля, в Украине выявили 31 513 случаев заражения коронавирусом, что на 1 789 случай больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 27 684 пациентов, умерли 310 человек. Вчера госпитализировали 3 640 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 603 930 человек. Из них выздоровели 3 839 314 пациентов, а умерли 103 565 человек.



Вчера вакцинировались 65 805 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 613 185 человека, из них получили первую дозу — 15 613 183 человека, получили две дозы — 15 014 883 человек. Получили дополнительную дозу — 24 747 человек, бустерную дозу — 599 058 человек. В общей сложности проведена 31 251 871 прививка.

Минздрав не планирует вводить локдаун в Украине из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.