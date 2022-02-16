Тысяча за вакцинацию: Банки начали принимать у пенсионеров оплату за коммуналку

Украинцы старше 60 лет с этой недели могут потратить 1 000 гривен с карты «єПідтримка» на оплату жилищно-коммунальных услуг. С сегодняшнего дня это можно сделать онлайн через приложение «Приват24» государственного Приватбанка, сообщает пресс-служба финучреждения.



Решением правительства с 14 февраля граждане старше 60 лет, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут оплачивать коммунальные услуги со средств карты «єПідтримка» в кассах отделений Приватбанка. Cистема сама проверит возраст плательщика, поэтому дополнительного подтверждения документами не требуется.



С сегодняшнего дня, 16 февраля, заплатить коммунальные платежи можно посредством мобильного и веб-банка «Приват24». Чтобы оплачивать коммуналку за счет денег карты «єПідтримка» онлайн, потребуется обновить «Приват24» до последней версии. Далее нужно создать платеж за коммунальные услуги и выбрать карту «єПідтримка» для осуществления оплаты.



Население уже оформило в ПриватБанке около 5,4 миллиона цифровых карт «єПідтримка», сообщили в банке.

С 19 декабря полностью привитые граждане Украины с 19 декабря могут получить 1 000 гривен.



Перечень услуг, на которые можно будет потратить деньги за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка», будет расширен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. По его словам, их можно будет направить на оплату коммунальных услуг.



Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».