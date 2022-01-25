За бустерную дозу украинцам перечислят еще 500 гривен

Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка». Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.



По его словам, стратегия бустеризации, то есть получение третьей дозы вакцины, во всех развитых странах — единый стандарт.



«В рамках программы "єПідтримка" будет добавлено еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью, бустерную дозу прививки», — пояснил глава государства.



Отметим, что начисление суммы будет происходит через мобильное приложение «Дія».





С 24 января дважды вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1000 гривен по программе «єПідтримка» на приобретение лекарств.



Пояснения о том, как потратить эти деньги дали на совметсном брифинге Минцифры и Минэкономики.



Программа «єПідтримка» была запущена в полноценном режиме 19 декабря 2021 года. В ее рамках, каждый украинец, получивший две дозы вакцины против COVID-19, может получить 1000 гривен на занятия спортом, путешествия, покупку книг и посещение культурных учреждений.