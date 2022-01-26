Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на коммунальные услуги

Перечень услуг, на которые можно будет потратить деньги за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка», будет расширен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



Так, он анонсировал расширение программы на оплату коммунальных услуги, не раскрыв деталей.



Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что такая опция появится для пожилых людей, уточнив, что расширение программы «єПідтримка» произойдет в течение месяца.



По данным Кабмина, в настоящее время более 7,5 миллиона украинцев подали заявки на получение выплат по програиие «єПідтримка». 1,7 миллиарда гривен уже израсходовано.

С 19 декабря полностью привитые граждане Украины с 19 декабря могут получить 1 000 гривен.



Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».



С 24 января дважды вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1 000 гривен по программе «єПідтримка» на приобретение лекарств.