Тысяча за вакцинацию: Стала известна процедура получения денег

Правительство на сегодняшнем заседании приняло постановление о программе «єПідтримка», которая предполагает выплату тысячи гривен вакцинированным от коронавируса украинцам. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации.
Отмечается, что с 13 декабря проект стартует в пилотном режиме. На первом этапе «єПідтримка» будет доступна для украинцев только в приложении «Дія». С 19 декабря можно будет подать заявку на получение выплаты. Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет и иметь «зеленый» сертификат в приложении «Дія».
Для получения выплаты нужно:
Деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения. Если за это время они не будут израсходованы, счет закроют. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории:
Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. По такому же принципу работают кэшбеки в банках.
Тысячу гривен можно будет потратить на несколько товаров или услуг разных категорий из списка.
Если сумма к оплате больше 1000 гривен, то платеж можно разделить на части, одна из которых будет соответствовать сумме средств на карте «єПідтримка».
В настоящее время программа предусматривает только цифровые карты. Физические карты станут доступны в первом квартале 2022 года.
Детальную информацию о программе «єПідтримка» можно узнать на сайте e-aid.diia.gov.ua.