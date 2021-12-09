Тысяча за вакцинацию: Стала известна процедура получения денег

Правительство на сегодняшнем заседании приняло постановление о программе «єПідтримка», которая предполагает выплату тысячи гривен вакцинированным от коронавируса украинцам. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации.



Отмечается, что с 13 декабря проект стартует в пилотном режиме. На первом этапе «єПідтримка» будет доступна для украинцев только в приложении «Дія». С 19 декабря можно будет подать заявку на получение выплаты. Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет и иметь «зеленый» сертификат в приложении «Дія».



Для получения выплаты нужно:

Оформить специальную карту «єПідтримка» в одном из банков-партнеров. После старта программы банки будут добавляться каждый день. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже имеющийся счет невозможно.

Загрузить приложение «Дія» и авторизироваться в нем.

Убедиться в наличии «зеленого» COVID-сертификата о двух дозах вакцинации. Получить COVID-сертификат в приложении сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.

Зайти в раздел «Услуги» и выбрать «єПідтримка».

Выбрать для выплаты карту «єПідтримка».

Деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения. Если за это время они не будут израсходованы, счет закроют. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории:

абонемент в спортзал,

посещение кинотеатров, театров, музеев, выставок,

билеты на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы,

книги.

Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. По такому же принципу работают кэшбеки в банках.



Тысячу гривен можно будет потратить на несколько товаров или услуг разных категорий из списка.



Если сумма к оплате больше 1000 гривен, то платеж можно разделить на части, одна из которых будет соответствовать сумме средств на карте «єПідтримка».



В настоящее время программа предусматривает только цифровые карты. Физические карты станут доступны в первом квартале 2022 года.



Детальную информацию о программе «єПідтримка» можно узнать на сайте e-aid.diia.gov.ua.