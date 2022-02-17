ВСУ не применяют на Донбассе «Байрактары» из-за погоды

Использовать ударные беспилотники «Барактар» на Донбассе сейчас не позволяют погодные условия. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк в в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».



«На данный момент погода не позволяет использовать беспилотные летательные аппараты», — сазал Павлюк, отвечая на вопрос, почему военные не используют «Барактары» в сложившейся ситуации, когда боевики усилили обстрелы.



Командующий подчеркнул, что украинские военные открывают огонь из имеющихся в средств только в ответ и в случаях, когда через украинскую сторону СЦКК не получается задействовать координацтонный механизм по реагированию на нарушение режима прекращения огня с привлечением СММ ОБСЕ.

Сегодня на Донбассе наблюдается обострение, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.



По данным штаба ООС, с начала суток боевики 50 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали двое украинских военных и два мирных жителя.



Группировка «ЛНР» сообщила о повреждении нескольких домов на подконтрольной ей территории. «ДНР» заявила о повреждении двух жилых домов в поселке шахты «Трудовские» на окраине Донецка и ранении жительницы Старомихайловки.