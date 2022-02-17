Штаб ООС сообщает о 50 обстрелах на Донбассе с начала суток

С начала суток боевики 50 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом по состоянию на 22:00 сообщает штаб ООС.



По данным штаба, 39 из 50 обстрелов произошли с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Боевики открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, танкового вооружения, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное.



Также в результате обстрелов ранены двое гражданских лиц, повреждено сооружение детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Три сотрудника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, боевики обстреляли из артиллерийских систем поселок Врубовка на Луганщине, повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.



«Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними», — говорится в сообщении.