«ЛНР» и «ДНР» заявили о повреждении жилых домов при обстрелах

Несколько жилых домов были повреждены в результате боевых действий на подконтрольной группировке «ЛНР» территории. Об этом заявил начальник «управления народной милиции ЛНР» Ян Лещенко.



Он подчеркнул, что на данный момент известно о повреждении трех жилых домов, еще в пяти домах выбиты стекла.



«Жители населенных пунктов Донецкий и Раевка вынуждены укрыться в подвалах от огня», — утверждает Лещенко.



Всего группировка «ЛНР» обвинила ВСУ в 10 нарушениях режима прекращения огня с начала суток. Утверждается, что обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое, Лозовое, Раевка и поселок городского типа Донецкий. В селе Николаевка обстрелом поврежден газопровод.



В группировке «ДНР» сегодня заявили о повреждениях двух жилых домов в поселке шахты «Трудовская» на в Петровском районе Донецка в результате обстрела.



Повреждены два частных дома по улице Мелитопольская, 67 и 86а, сообщает «ДАН» со ссылкой на диспетчерскую службу Петровского района.



В соцсетях было опубликовано видео звуков боя в поселке шахты «Трудовская» сегодня утром.