Следит весь мир: Кулеба — о возможном признании Путиным «Л-ДНР»

Сейчас весь мир следит за действиями России и возможным признанием президентом Владимиром Путиным самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.



Он подчеркнул, что все стороны должны фокусироваться на усилиях по деэскалации.



«Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Иного пути нет», — написал Кулеба.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.



21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.