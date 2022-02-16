Украина обратилась в Совбез ООН по поводу возможного признания Россией «Л-ДНР»

Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможности признания Российской Федерацией «Л-ДНР» и просит вынести этот вопрос на обсуждение 17 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.



«Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. "Л-ДНР", которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля», — написал Кулеба.

15 февраля Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». В Украине назвали это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



В Кремле согласны, что признание «Л-ДНР» будет противоречить Минским соглашениям.