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ЕС пригрозил России санкциями за признание «ЛНР» и «ДНР»

21 февраля 2022, 20:57

ЕС пригрозил России санкциями за признание «ЛНР» и «ДНР»

В случае признания самопровозгашенных «Донецкой и Луганской народных республик» Европейский союз может ввести санкции против России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает «Reuters».

Он заявил, что лично будет просить об этом страны Евросоюза.

«Если будет аннексия, будут санкции, и если будет признание, я положу на стол санкции, а решение будут принимать министры», — отметил Боррель.

«Мы призываем президента Путина уважать международное право», — сказал он. «Мы готовы отреагировать единым фронтом, если он решит проигнорировать эти призывы», — сказал он.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.

21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.

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