Путин заявил Макрону и Шольцу, что подпишет указ о признании «ДНР» и «ЛНР»

Президент РФ Владимир Путин заявил в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, что подпишет указ о признании «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщается на сайте Кремля.



Отмечается, что Путин информировал Макрона и Шольца об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась «текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик». Кроме того, Кремль ссылается на поступившие обращения глав «ДНР» и «ЛНР» «о признании их суверенитета».



«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», — говорится в сообщении.



При этом отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием событий, но в то же время «ими была обозначена готовность к продолжению контактов».



На возможное признание Россией «республик» на Донбассе отреагировал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что в случае признания Москвой «ЛНР» и «ДНР» вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.



21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.