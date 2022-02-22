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Зеленский инициировал экстренный созыв саммита «нормандской четверки»

22 февраля 2022, 02:08

Зеленский инициировал экстренный созыв саммита «нормандской четверки»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит дипломатический путь решения конфликта на Донбассе. В частности, он инициировал экстренный созыв саммита «нормандской четверки» в связи с признанием Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности [Украинского] государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию», — сказал Зеленский в видеообращении.

Он констатировал, что признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках Нормандского формата.

Президент добавил, что «сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года».

Зеленский напомнил, что Украина требует провести консультации стран-подписантов Будапештского меморандума. Также он сообщил, что инициировал созыв заседания Совета безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ.

Украина, по его словам, также настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.

Кроме того, Зеленский сообщил, что инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки.

От наших партнеров, сказал он, «мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки».

«Очень важно увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами», — подчеркнул Зеленский.

Президент признал украинцев сохранять спокойствие. «Как только мы увидим изменение ситуации с рост рисков, вы будете о всем этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и дальше», — подчеркнул глава государства.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».

В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.

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