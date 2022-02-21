Путин поручил направить в Донецк и Луганск российскую армию для «поддержания мира»

Президент России Владимир Путин поручил министерсвту обороны обеспечить «осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира» в так называемых «ДНР» и «ЛНР».



Об этом говорится в указах Путина о признании этих территорий в качестве «независимых республик».



В указах также дано поручение установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.



США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.