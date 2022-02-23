ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ из-за признания «ДНР» и «ЛНР»

Евросоюз официально ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР», а также против 27 физлиц и организаций. ЕС призывает Россию отозвать признание «ДНР» и «ЛНР», сообщается на сайте Евросовета.



ЕС сегодня принял пакет мер в ответ на решение Российской Федерации признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и последующее решение о вводе российских войск в эти регионы.



«Такие решения незаконны и неприемлемы. Они нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и ведут к дальнейшей эскалации кризиса», — заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Санкции включают замораживание активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень. Кроме того, предусматривается запрет на въезд или транзит указанных лиц через территорию ЕС.



Также санкции предусматривают ограничения экономических отношений с неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей.



«Сегодняшнее решение вводит, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с отдельными секторами экономики, запрет на оказание туристических услуг и запрет на вывоз некоторых товаров и технологий», — говорится в сообщении Евросовета.



ЕС также решил ввести отраслевой запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка.



«ЕС призывает Россию отменить признание неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к обсуждениям в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость», — подчеркивают в Евросовете.

22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.