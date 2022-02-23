Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский

Признанием независимости временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия подорвала многолетние усилия по мирному урегулированию и тем самым утвердила свое военное присутствие на этих территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.



«Это легитимация военного присутствия РФ на временно оккупированном Донбассе, которая восемь лет пряталась за шевронами сепаратистов. Это односторонний выход Российской Федерации из Минских договоренностей и подрыв многолетних международных усилий по мирному урегулированию», — сказал Зеленский.



«Ответ международного сообщества должен быть решительным, неотложным, жестким», — добавил он.



Президент поприветствовал введение санкций в отношении России Евросоюзом, США, Канадой и Великобританией, а также решение немецкого правительство о приостановке запуска российского газопровода «Северный поток 2», который по словам главы государства является «оружием, которое уже используется против Украины и всей Европы». Украина ожидает дальнейших шагов по усилению санкций, подчеркнул Зеленский.

Накануне президент России Владимир Путин констатировал выход России из Минских договоренностей и тот факт, что теперь такого формата, который годами признавался всеми сторонами единственным способом урегулирования конфликта, не существует.



Путин заявил, что РФ признала «независимость» группировок «ДНР» и «ЛНР» в пределах тех, территорий, которые определены в «конституциях» формирований, то есть в пределах всей Донецкой и Луганской областей.