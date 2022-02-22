Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз

Россия и так называемые «ДНР» и «ЛНР» будут совместно использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга. Об этом говорится в договорах РФ с этими неподконтрольными Украине территориями, которые внесены в Госдуму для ратификации.



Кроме того, соглашения предполагают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.



Также стороны будут признавать документы друг друга.



Граждане России и жители «Л-ДНР» могут иметь «гражданства» друг друга и им будет обеспечен взаимный свободный въезд.



Стороны будут стремиться к «высокой степени» экономической интеграции, включая объединение энергетической, транспортной системы и телекоммуникаций.



Россия будет принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем «ДНР» и «ЛНР», исходя из того, что платежное средство там — российский рубль



Также примут меры по унификации законодательства, включая налоговое регулирование и пенсионное обеспечение.



Договоры заключены сроком на 10 лет. Их действие будет автоматически продлеваться на пять лет, если ни одна из сторон письменно не уведомит о своем желании расторгнуть договор.



Отметим, что большинство пунктов этих соглашений по факту были реализованы и ранее, но РФ не признает контроль над этими территориями.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.