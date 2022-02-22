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Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз

Обновлено
22 февраля 2022, 00:34

Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз

Россия и так называемые «ДНР» и «ЛНР» будут совместно использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга. Об этом говорится в договорах РФ с этими неподконтрольными Украине территориями, которые внесены в Госдуму для ратификации.

Кроме того, соглашения предполагают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.

Также стороны будут признавать документы друг друга.

Граждане России и жители «Л-ДНР» могут иметь «гражданства» друг друга и им будет обеспечен взаимный свободный въезд.

Стороны будут стремиться к «высокой степени» экономической интеграции, включая объединение энергетической, транспортной системы и телекоммуникаций.

Россия будет принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем «ДНР» и «ЛНР», исходя из того, что платежное средство там — российский рубль

Также примут меры по унификации законодательства, включая налоговое регулирование и пенсионное обеспечение.

Договоры заключены сроком на 10 лет. Их действие будет автоматически продлеваться на пять лет, если ни одна из сторон письменно не уведомит о своем желании расторгнуть договор.

Отметим, что большинство пунктов этих соглашений по факту были реализованы и ранее, но РФ не признает  контроль над этими территориями.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».

В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.

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