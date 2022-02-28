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Российская армия сбросила кассетные боеприпасы на село в Черниговской области

28 февраля 2022, 16:51

Российская армия сбросила кассетные боеприпасы на село в Черниговской области

Российская армия сбросила на село Киенка Черниговской области запрещенные международными соглашениями кассетные боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север».

«Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села. Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия РФ накрыла населенный пункт Киенка на Черниговщине», — говорится в сообщении.

Оккупанты применяют оружие, запрещенное Женевской конвенцией, уточнили в командовании.

В результате последнего обстрела Харькова в медучреждения поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести, одна женщина (гражданская) умерла. Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Российская армия обстреляла Северодонецк. Об этом сообщает глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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Прочее
Война Кассетные боеприпасы
Места
Черниговская область Киенка

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