Российская армия сбросила кассетные боеприпасы на село в Черниговской области

Российская армия сбросила на село Киенка Черниговской области запрещенные международными соглашениями кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север».

«Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села. Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия РФ накрыла населенный пункт Киенка на Черниговщине», — говорится в сообщении.

Оккупанты применяют оружие, запрещенное Женевской конвенцией, уточнили в командовании.

В результате последнего обстрела Харькова в медучреждения поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести, одна женщина (гражданская) умерла. Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Российская армия обстреляла Северодонецк. Об этом сообщает глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.