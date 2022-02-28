Обстрел Харькова: В больницах 31 раненый, количество погибших уточняется

В результате последнего обстрела Харькова в медучреждения поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести, одна женщина (гражданская) умерла. Об этом сообщает Харьковский городской совет.



«Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже», -говорится в сообщении.



По информации мэрии, за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клиническую многопрофильную больницу № 25 поступило 44 раненых, из них — 20 военных. Из поступивших умерли двое военных и пять гражданских.

Армия РФ нанесла массированый ракетный удар по Харькову. В результате обстрела погибли и получили ранения люди. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.