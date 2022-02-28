Обстрел Северодонецка: Погибла женщина, есть раненые, поврежден жилой фонд

Последствия обстрела Северодонецка российской армией. Фото: пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Российская армия обстреляла Северодонецк. Об этом сообщает глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



Есть повреждения жилого фонда, погибшая и пострадавшие от обстрела.

Так, по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53 выбиты стекла из окон в жилых домах.



По ул. Гагарина, 64 в результате прямого попадания погибла Еременко Оксана Николаевна, 14.07.1967 г.р.).



По ул. Федоренко, д.42 женщина получила осколочные ранения, сотрудники ГСЧС доставили ее в травматическое отделение, состояние средней тяжести.



Между домами по ул. Гагарина, 53, 55 мужчина получил осколочное ранение. Спасатели доставили его в травматическое отделение, состояние пострадавшего тяжелое.



Кроме того, прямое попадание в легковой автомобиль «Самант» в районе дома 55 по ул. Гагарина.



По ул. Гагарина, 57, 56, 53, 55, 58 и по улице Донецкая, 46,37 перебит газопровод. На место направлена бригада горгаза.