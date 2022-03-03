Российская армия ночью била по жилым домам и больнице Лисичанска

Последствия ночного обстрела Лисичанска. Фото: пресс-служба Луганской ОГА.

В результате ночного обстрела Лисичанска повреждено много жилых домов. Об этом сообщает глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



По его словам, повреждены жилые дома в первом микрорайоне завода резинотехнических изделий. Пострадавшие устанавливаются.

«Также прилетело во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянского Центра первичной медико-санитарной помощи, который там базируется. Повреждены два автомобиля скорой медицинской помощи. Персонал не травмирован», — говорится в сообщении.

Ранее Гайдай сообщил, что 2 марта в течение дня оккупанты обстреливали четыре громады Луганщины.