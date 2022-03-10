Россия нанесла новый авиаудар по Мариуполю

Российские силы нанесли новый авиаудар по Мариуполю. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра", - рассказал Геращенко.



Информация о пострадавших уточняется.

Геращенко подчеркнул, что россияне целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя.