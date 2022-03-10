Из-за удара российской армии по детской больнице в Мариуполе погибли три человека

В Мариуполе в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в среду три человека погибли, 17 пострадали. Об этом информирует Мариупольский горсовет.



«На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок – девочка», - говорится в сообщении.



В Мариуполе, по данным местных властей, за время блокады предварительно погибли 1300 человек.