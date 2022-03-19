Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Жителей Мариуполя увозят в Россию через фильтрационные лагеря – Бойченко

19 марта 2022, 21:15

Жителей Мариуполя увозят в Россию через фильтрационные лагеря – Бойченко

Российские военные принуждают жителей Мариуполя выезжать на территорию РФ, предоставляя эвакуационные коридоры только в том направлении. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Оккупанты насильно заставляют людей выезжать из Украины на территорию России. За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети)», – говорится в сообщении.

В целях сохранения жизней мариупольцев ВСУ отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.

В горсовете отмечают, что мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где россияне проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ, судьба других остается неизвестной.

«То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильно хватали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильно увозили в другую страну. Мало того, что русские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание», – заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

В Запорожье сегодня, 19 марта, прибыли еще 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя. Из них 648 детей.

В Мариуполе вследствие артиллерийских и авиаударов разрушено около 80% жилищного фонда, треть не подлежит восстановлению.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Эвакуация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
16:40
«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
10:54
Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
все новости
22:15
ВСУ отразили за сутки 10 атак в Луганской и Донецкой областях
21:15
Жителей Мариуполя увозят в Россию через фильтрационные лагеря – Бойченко
20:50
Треть украинской экономики сейчас не функционирует – Минфин
20:30
Войска РФ накапливают силы, чтобы попытаться взять Свеверодонецк в осаду
19:19
В Украине официально насчитали 562 российских военнопленных. Но их может быть больше
19:04
Сегодня 2,5 тысячи человек приехали из Мариуполя в Запорожье
18:27
Россия впервые применила гиперзвуковое оружие в войне против Украины
17:40
Эвакуация: Из Луганской области сегодня вывезли 700 человек
17:34
Зеленский призвал заморозить счета в швейцарских банках всем ответственным за войну в Украине
17:00
Оккупанты не продвигаются дальше Мариуполя – Кириленко
14:45
При обстреле Рубежного погибли два ребенка и женщина
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
12:10
За сутки оккупант повредил 37 домов и зданий в Донецкой области
11:55
Для российских военнопленных в Украине уже есть лагеря
11:12
В Запорожье продолжают прибывать люди из Мариуполя
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе разрушен завод «Азовсталь». Обстрелы Краматорска и Авдеевки. Дайджест НД за день
18 марта, 23:32
В Луганске выдают тела. Переговоры РФ и Украины. Дайджест НД за день ►
18 марта, 13:00
Обломки ракеты упали на многоэтажку в Киеве, пострадали люди
17 марта, 07:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция