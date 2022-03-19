Жителей Мариуполя увозят в Россию через фильтрационные лагеря – Бойченко

Российские военные принуждают жителей Мариуполя выезжать на территорию РФ, предоставляя эвакуационные коридоры только в том направлении. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.



«Оккупанты насильно заставляют людей выезжать из Украины на территорию России. За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети)», – говорится в сообщении.



В целях сохранения жизней мариупольцев ВСУ отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.



В горсовете отмечают, что мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где россияне проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ, судьба других остается неизвестной.



«То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильно хватали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильно увозили в другую страну. Мало того, что русские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание», – заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.



В Запорожье сегодня, 19 марта, прибыли еще 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя. Из них 648 детей.

В Мариуполе вследствие артиллерийских и авиаударов разрушено около 80% жилищного фонда, треть не подлежит восстановлению.