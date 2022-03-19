Сегодня 2,5 тысячи человек приехали из Мариуполя в Запорожье

В Запорожье сегодня, 19 марта, прибыли еще 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя. Из них 648 детей. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



«Все эти люди получили убежище. Сейчас у них есть крыша над головой, необходимые продукты, медикаменты, вещи первой необходимости. Переселенцам также оказывается медицинская и психологическая помощь», – написал он в Telegam-канале.



Всего за четыре дня Запорожье встретило более 15 714 переселенцев из разных населенных пунктов, из них – 3 397 детей, отмечается в сообщении.



Утром в субботу в Запорожье приехали еще 471 человек из Мариуполя и Бердянска.



Ранее сообщалось, что 18 марта в Запорожье выехали 4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 – дети.

В Мариуполе вследствие артиллерийских и авиаударов разрушено около 80% жилищного фонда, треть не подлежит восстановлению.