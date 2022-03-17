Бомбежками оккупантов разрушено около 80% жилых домов в Мариуполе

В Мариуполе вследствие артиллерийских и авиаударов разрушено около 80% жилищного фонда, треть не подлежит восстановлению. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



По данным властей, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.



«Разрушения колоссальные, по предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% — не подлежит восстановлению», — говорится в сообщении.



Мариуполь находится в блокаде уже 16 суток. Власти отмечают, что ситуация в городе критическая. Более 350 тысяч человек продолжают укрываться в убежищах и подвалах из-за непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов.