США узнали, что советники Путина обманывали его о потерях РФ в Украине и в экономике

США считают, что советники президента России Владимира Путина дезинформируют его о том, насколько плохо действуют российские военные в Украине и как санкции влияют на экономику РФ. Об этом сообщил CNN американский чиновник.



«Мы считаем, что Путина дезинформируют его советники о том, как плохо действуют российские военные и как российская экономика страдает от санкций, потому что его старшие советники слишком боятся говорить ему правду», — сказал американский чиновник.



Эта оценка основана на рассекреченных данных американской разведки.



Он добавил, что у США есть информация, указывающая на то, что Путину стало известно о дезинформации, что привело к разрыву между Путиным и его высшими должностными лицами в области обороны.



«У нас есть информация, что Путин почувствовал, что российские военные были введены в заблуждение. Сейчас между Путиным и [министерством обороны] существует постоянная напряженность, вызванная недоверием Путина к руководству МО», — сказал американский чиновник.



По словам чиновника, Путин не знал, что его военные «используют и теряют призывников в Украине, что свидетельствует о явном сбое в передаче точной информации российскому президенту».