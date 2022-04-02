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Ночью оккупанты ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу

02 апреля 2022, 08:17

Ночью оккупанты ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу

В ночь на 2 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры и жилым домам в Полтаве и Кременчуге. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам», — написал он в телеграм-канале.

Он отметил, что на местах работают соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.

Позже глава области уточнил, что ночью не менее 4 ракет ударили по двум инфраструктурным объектам в Полтаве. Утром, по предварительной информации, три вражеских самолета атаковали промышленные объекты Кременчуга.

«Тушим пожар, спасатели работают», — добавил Лунин.

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