«Фейковая атака». Москва продолжает отрицать жестокие преступления своих военных в Буче

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжают отрицать, что их военные совершали жестокие убийства мирных жителей Бучи под Киевом во время оккупации, несмотря на фото- и видеосвидетельства.



«Информация об убийствах гражданских лиц в Буче должна быть подвергнута серьезному сомнению, там есть признаки видеоподлогов и других фейков», — приводит слова Пескова ТАСС.



В свою очередь Лавров назвал трагедию в Буче «фейковой атакой». Он утверждает, что там «была устроена инсценировка, которую на Украине и на Западе разгоняют по всем каналам и социальным сетям».



По словам Пескова, Россия предлагала рассмотреть события в Буче в Совбезе ООН, но инициатива была заблокирована.



Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «Москва категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских в Буче и предлагает обсуждать эту тему на максимально высоком уровне».



Также в Кремле требуют, чтобы международные лидеры не спешили с «огульными обвинениями по ситуации в Буче и запросили данные из разных источников».

Украинские военнослужащие взяли под контроль всю Киевскую область в начале апреля. После этого начала открываться информация о тяжких преступлениях, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.



В частности, мэр Бучи сообщил, что в городе обнаружили около 300 человек в братских могилах. По улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.



C территории Киевской области, освобожденной от российских войск, уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



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