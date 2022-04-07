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Кулеба: Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну

07 апреля 2022, 17:59

Кулеба: Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну

Битва между Украиной и Россией за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мне жаль говорить это, но это правда: битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов артиллерии. Это не будет локальная операция, исходя из того, что мы видим по подготовке России к этому. У России есть свой план, у нас есть наш, и результат этой битвы будет решен на поле боя», — сказал Кулеба на пресс-конференции после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы союзники были решительны в поддержке Украины, без бюрократии и затягивания процессов.

«Либо вы поможете нам сейчас — и я говорю о днях, а не неделях, либо ваша помощь придет слишком поздно. Многие люди умрут, многие мирные жители потеряют дома, многие села будут разрушены именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно», — резюмировал Кулеба.

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Власти Украины призвали жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской области срочно эвакуироваться в безопасные регионы из-за угрозы российского наступления.

 

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