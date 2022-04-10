В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются

Флаг России над разрушенным зданием горсовета Мариуполя. Фото: Mash / Telegram

В Мариуполе подняли флаг России над зданием городского совета. Об этом сообщают российские телеграм-каналы Mash и Shot.



Официального подтверждения этой информации от российской армии пока нет. За Мариуполь сейчас продолжаются уличные бои. Украинские силы обороняются в промышленной части города.



Отметим, что здание горсовета Мариуполя на проспекте Мира не функционирует с 2014, потому что сгорело в боях между украинскими военными и пророссийскими силами. С тех пор сессии горсовета проводились в других административных зданиях.



На свежем видео видно, что здание Мариупольской мэрии пострадало еще больше после полномасштабного российского вторжения.



Флаги над админзданиями Херсона и Мариуполя водружают вопреки заявлениям российских властей о том, что РФ не собирается оккупировать Украину.

31 марта подконтрольная России группировка «ДНР» создала в Мариуполе свою «администрацию». 6 апреля глава «ДНР» Денис Пушилин назначил ее главой местного депутата от ОПЗЖ Константина Иващенко.



В Украине Константину Иващенко объявлено о подозрении в государственной измене.



Президент Владимир Зеленский, говоря о военно-оперативной ситуации в Мариуполе, выразил уверенность в том, что близость переговоров с президентом России будет зависеть от того, насколько долго украинские военные удержат свои позиции в этом городе.