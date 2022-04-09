«Мэру» Мариуполя от «ДНР» сообщили о подозрении в госизмене

Псевдомэру Мариуполя Константину Иващенко, назначенного группировкой «ДНР», сообщено о подозрении в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, депутат городского совета от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», находясь в Мариуполе, который контролируют вооруженные силы РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.



«Согласно псевдоуказу главы фейковой республики "ДНР", с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь". Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения», — говорится в сообщении.



Иващенко заочно уведомили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).