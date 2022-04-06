Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил главой «администрации Мариуполя» депутата-предателя от ОПЗЖ Константина Иващенко.



Соответствующий «указ» был подписан сегодня, 6 апреля.



«Назначить Иващенко Константина Владимировича главой администрации города Мариуполя», — говорится в «документе».

В Мариуполе 4 апреля так называемое голосование за избрание «мэра»-сторонника группировки «ДНР» прошло под надзором российских военных. Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ» Константин Иващенко. Еще одного члена «ОПЗЖ» Евгения Хармышева назначили секретарем громады.