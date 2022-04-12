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Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе

12 апреля 2022, 16:32

Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе

Известный в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке джазовый музыкант Николай Звягинцев погиб в рядах оккупационных сил в Мариуполе.

Как сообщила пресс-служба «Донецкой государственной академической филармонии», Николай Звягинцев погиб «при освобождении Мариуполя».

«Жизнь нашего друга трагически оборвалась на 39 году в ходе освобождения Мариуполя. Донбасс потерял большого музыканта. Эта невосполнимая утрата всегда будет отзываться глубокой болью в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Как сообщается, у артиста остались жена и годовалая дочь.

В середине февраля главы группировок «Л-ДНР» заявили о всеобщей мобилизации, которая по факту оказалась принудительной.

Среди мобилизованных жителей отдельных районов Донбасса наблюдаются большие потери, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Насильно мобилизованные мужчины массово погибают после того как российская армия отправляет их на фронт. В больницу оккупированного Донецка привезли более 1,2 тысяч погибших, отмечается в сообщении без уточнения, все ли из них являются местными жителями.

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