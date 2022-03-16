Генштаб: Из-за принудительной мобилизации ситуация в ОРДЛО близка к катастрофе

Из-за принудительной мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, которая приближает регион к гуманитарной катастрофе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



«Так, в населенном пункте Макеевка, катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за отсутствия квалифицированного медицинского персонала», — говорится в сообщении.



Кроме того, насильно мобилизованных жителей ОРДЛО бросают на передовую, где большинство из них погибает. Об этом рассказали «Новостям Донбасса» призывники «ДНР».



«Насильно свезенных призывников отправили под Мариуполь. Из 100 человек вернулись 39, не все целые», — поделился собеседник НД.



В целом по ситуации на разных направлениях в Генштабе отметили, что противник получает жесткое сопротивление со стороны подразделений украинских сил обороны. Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике.



«С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные по поводу потерь противника уточняются», — сообщает Генштаб ВСУ.