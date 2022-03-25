Из военкоматов Донецка возвращаются мертвыми: куда «ДНР» отправляет воевать призывников

Мобилизация «ДНР». Фото: «ДАН»

Группировка «ДНР» повысила призывной возраст до 65 лет. Принудительная мобилизация в «республике» превратилась в агонию и безумие. Неподготовленных «бойцов» отправляют на передовую, мужчин буквально отлавливают на улицах. Итог — сотни смертей новоиспеченных «солдат», тела которых не отдают их родным. «Новости Донбасса» собрали истории насильно мобилизованных.



На передовую отправляют несовершеннолетних



На улицах Донецка мужчины практически не появляются. Заявление Дениса Пушилина в начале марта о том, что мобилизационная кампания подходит к завершению, оказалось ложным. Как и его слова «не бросать дончан на передовую».



«Что касается задач, то у нас нет никаких причин бросать их на передовую, на первой линии находятся только боевые подразделения. Вполне хватает работы по обеспечению безопасности освобожденных населенных пунктов и других направлений», — говорил ранее Пушилин.



Но на днях «глава ДНР» передумал и подписал «указ», согласно которому в состав специального формирования «МВД» могут зачисляться мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, «которые не являются сотрудниками органов внутренних дел, государственными гражданскими служащими и работниками системы МВД ДНР, изъявившие желание проходить военную службу в период мобилизации в специальном формировании МВД ДНР».



Конечно, формулировка об «изъявивших желание» — лишь подобие демократии на территории, которая контролируется вооруженными формированиями. Кроме того, Генштаб ВСУ отметил, что призывом только в «МВД ДНР» в Донецке не ограничатся. Возраст подняли для всех видов войск. «Новостям Донбасса» рассказали, что призывают даже несовершеннолетних — тех, кому в этом году исполнится восемнадцать. Их отправляют на линию огня в Донецкой, Николаевский, Херсонской областях.



Мобилизация «ДНР». Фото: «ДАН»

В свою очередь, «глава ЛНР» Леонид Пасечник объявил, что после того, как российские прокси закончат «освобождение» территории «республики», они продолжат участвовать в военных операциях за ее пределами. То есть, войну в ОРДЛО заканчивать не планируют, а принудительная мобилизация будет продолжаться.



Из военкоматов люди не возвращаются



По рассказам местных жителей, информацию о мобилизованных собирают даже учителя в школах. Причем, данные просят передать буквально день в день.



«Сейчас многим из садиков и школ звонят воспитатели и учителя и интересуются, где находятся папы детей, а также мобилизованы ли они», — пишут в телеграм-чате «Болталка ДНР».



Людей отлавливают прямо на улицах. В Донецке с этой целью появились так называемые «синие жилеты», которые вручают повестки.



«У меня знакомому сделали операцию. Он с трудом ходил, на рану наложили дренаж. Ему нужно было купить лекарства для пожилой матери. Вышел в аптеку, там его «приняли». Он показал, что после операции, рассказал, что проходит реабилитацию. Это не помогло, повезли в военкомат. Только благодаря тому, что врачи оперативно подготовили все справки, его не отправили воевать. Там сейчас забирают всех, без разбора, неважно, с инвалидностью, после операции, старые, молодые — на передовую бросают каждого, кого найдут», — рассказал житель Донецка на правах анонимности.



После того, как мужчины попадают в военкомат, у них сразу же отбирают мобильные телефоны. Дончане даже не могут сообщить родным, куда их везут. Они просто пропадают. Еще один житель Донецка также поделился с «Новостями Донбасса» своей историей. В микрорайоне Октябрьский воевать забрали несколько его знакомых. Один из них пока жив, его на несколько дней даже отпускали домой, другой был убит. Жена погибшего попыталась узнать в «комендатуре ДНР», как забрать тело своего мужа. «Ищите где-то под Ясиноватой», — такой ответ получила дончанка.



По словам врача, который работает в Донецке, даже педиатрии сейчас переоборудованы для раненых, которые возвращаются с линии фронта. Их сотни. Как и убитых. Недавно к больнице Калинина подвезли несколько Камазов с телами. Они не идентифицированы. Тем, кто хочет найти своих близких, советуют самостоятельно открывать мешки с трупами и искать.



«На машинах в Донецке 98% тех, кто ездит, либо с бронью, либо не подходят по возрасту, либо по медицинским показаниям, либо женщины. Поэтому отлавливают пеших. Ловят всех подряд. Особенно на рынках, возле супермаркетов. Ездит по дворам автобус с буквой Z. Из военкоматов люди не возвращаются. Или приезжают мертвые. Я знаю историю, в больницу Калинина привезли раненых призывников. Как только командир уехал, они, кто как мог, сбежал. Контуженые, с ранениями», — рассказал «Новостям Донбасса» местный житель.



Мобилизация «ДНР». Фото: «ДАН»

Те, кто находятся в оккупации, теперь в постоянном страхе за своих родных.



«Родственника забрали воевать прямо с работы. Вышел на связь в воскресенье. Из 450-ти их осталось 5. Прибежали в какое-то село, там смог позвонить жене», — описывает свою историю женщина из Донецка.



В соцсетях периодически появляются короткие рассказы о тех, кого незаконно отправили на передовую. Семьи не могут связаться с мужчинами с конца февраля:



«Убили зятя под Николаевом, трое маленьких детей остались без отца»;



«Людей не обучают, посылают в неизвестных направлениях. Со многими связи нет уже на протяжении долгого времени»;



«Женщина обращалась в военкомат, узнать, что с сыном, сказали, что все хорошо. Через 2 дня позвонили, сказали, чтобы ехали на опознание»;



«Мой муж с 19 февраля на связь не выходит. Уже не знаем, где искать»;



«От моего ни слуху, ни духу. Чужие говорят, что жив и все. Ребенку 2 месяца и всем плевать. И таких жен куча».



Мобилизацию продлили до мая



Чтобы не попасть под действие мобилизации, можно оформить так называемую бронь — документ об отсрочке от призыва на военную службу. Это возможно для тех, кто работает на стратегических предприятиях, например, по развозке хлеба. Либо же договариваются через знакомых, заплатив определенные суммы. В тоже время, во-первых, по рассказам местных, сейчас даже такие документы не всегда спасают. Во-вторых, в справках, которые выдают дончанам, отмечены совершенно разные даты окончания принудительной мобилизации. Это 25, 30 марта, 1, 15 апреля. По последней информации, сейчас бронь продлили до мая.



«Сейчас новая процедура получения брони с 18 марта. Ее обкатывают, если обкатают, то пойдут брони и до мая», — пишет дончанин в соцсетях.



Владимир Зеленский уже не раз обращался к жителям ОРДЛО с просьбой не молчать и выходить на протесты, ведь на войне убивают совершенно неподготовленных «солдат». «Республики» пока молчат. 14 марта в центре Донецка якобы планировали митинг солдатских матерей. Тогда туда прилетела «Точка У». После этого тихие одиночные протесты вспыхивают только в соцсетях. Да и то их довольно быстро чистят модераторы пабликов и чатов.